«Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит… Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя — рядовых граждан», — заявил Гройсман.

Гройсман заявил, что сложившаяся ситуация стала следствием монополии, и потребовал «более решительных действий» от Антимонопольного комитета (АКМУ). Премьер-министр потребовал минимизировать цену в ближайшие недели.