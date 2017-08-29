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Гройсман назвал "диверсией" ситуацию с ценами на СПГ
Ситуация на рынке сжиженного газа Украины — «диверсия против страны». С таким заявлением выступил председатель украинского правительства Владимир Гройсман. Его слова приводит пресс-служба премьера.
«Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит… Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя — рядовых граждан», — заявил Гройсман.
Гройсман заявил, что сложившаяся ситуация стала следствием монополии, и потребовал «более решительных действий» от Антимонопольного комитета (АКМУ). Премьер-министр потребовал минимизировать цену в ближайшие недели.
23 августа первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что причинами повышения цен на сжиженный газ займётся министерство энергетики и угольной промышленности. В настоящее время украинские предприятия «Укргазвыдобування», «Укрнафта» и частные производители покрывают лишь 20% потребности рынка, остальное Киев импортирует из России, Белоруссии и Казахстана. В первом полугодии 2017 года Киев увеличил импорт газа из европейских стран до 7 миллиардов кубов.
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