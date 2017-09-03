Ким Чен Ын осмотрел водородную боеголовку для боевой ракеты

По словам лидера КНДР, " все компоненты для водородной бомбы на 100% произведены в стране".



В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.