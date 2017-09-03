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Ким Чен Ын осмотрел водородную боеголовку для боевой ракеты
Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую возможно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам лидера КНДР, " все компоненты для водородной бомбы на 100% произведены в стране".
В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.
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