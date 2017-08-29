Сотня российских «убийц танков» встревожила Запад - СМИ

Сообщения о том, что к 2020 году Россия планирует создать более сотни «смертоносных» танков Т-14 на платформе «Армата», являются серьезным источником озабоченности для западных армий, пишет военный обозреватель The National Interest Дэйв Маждумдар.

Автор называет Т-14 «убийцей танков» , среди главных особенностей которого Маджумдар отдельно выделяет комплекс активной защиты «Афганит», который использует активные радиолокаторы с электронным сканированием и мощную систему электронных боевых действий, для обеспечения защиты танка.

«" Армата" станет первым танком, имеющим необитаемую башню и комплекс активной защиты. Успешное использование комплекса активной защиты приведет к снижению эффективности противотанковых управляемых ракет и переносных вооружений, таких как ракетные самоходные гранаты. Все это изменит динамику боя», — цитирует автор доклад Международного института стратегических исследований.