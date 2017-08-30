Деловая газета «Взгляд» Боевики в Алеппо сообщили российским военным о желании сдаться

Главарь крупного бандформирования на границе провинций Идлиб и Алеппо связался с российскими военными, заявив о готовности сложить оружие, сообщил осведомленный источник на месте. По его словам, российские военные провели видеоконференцию с командиром вооруженного отряда, в который входит более 600 человек.

«Почти у каждого есть семьи, жены, дети. Находятся они где-то в южной части провинции Алеппо (на границе с Идлибом)», — сообщил источник РИА «Новости»

Боевик заявил, что прежде они действовали совместно с группировкой «Джебхат-ан-Нусра» , но теперь разочаровались в проводимой ими политике. По словам террориста, он понял, что «Джебхат-ан-Нусра» — это не умеренная оппозиция, которая ведет борьбу против «Исламского государства» и ставит высокие цели процветания Сирии. «а настоящие бандиты, жаждущие легкой наживы».

«Поэтому сейчас мы твердо решили больше с ними не сотрудничать, но не знаем, что делать дальше, как сложиться наша судьба. Мы хотим мира и светлого будущего для наших детей», — добавил главарь бандформирования.

Российский офицер со своей стороны сообщил, что за последнее время более 500 человек сложили оружие и перешли на сторону Дамаска. Он предложил им дальнейшее сотрудничество, гарантировав, что в случае перехода на сторону правительства, Москва как нейтральная сторона обеспечит их безопасность, окажет медицинскую и гуманитарную помощь и будет содействовать амнистии всех, кто не совершал тяжких преступлений.