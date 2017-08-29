На Украине заявили о начале второго этапа торговой блокады Донбасса

Семён Семёнченко.

Организаторы торговой блокады Донбасса переходят к её второму этапу. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины

«Сейчас мы переходим ко второму этапу», — сказал депутат в эфире украинского телеканала ZIK.



Семёнченко подчеркнул, что если государство будет продолжать бездействовать в укреплении обороноспособности, то они будут «действовать как представители гражданского общества».



Ранее организаторы блокады Донбасса заявили о намерении перекрыть поставки угля из России на Украину.

