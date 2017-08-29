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На Украине заявили о начале второго этапа торговой блокады Донбасса

Объявлен второй этап блокады Донбасса
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Организаторы торговой блокады Донбасса переходят к её второму этапу. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Семён Семёнченко.
«Сейчас мы переходим ко второму этапу», — сказал депутат в эфире украинского телеканала ZIK.
Семёнченко подчеркнул, что если государство будет продолжать бездействовать в укреплении обороноспособности, то они будут «действовать как представители гражданского общества».
Ранее организаторы блокады Донбасса заявили о намерении перекрыть поставки угля из России на Украину.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Киев не готов пойти на ограничение поставок угля из России.
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ФБА "Экономика сегодня"
Верховная Рада Фонд национальной энергобезопасности
Семен Семенченко Станислав Митрахович
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