«США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в «нормандском формате». Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его», — заявил Волкер.

Волкер добавил, что Украина, наравне с Северной Кореей и Сирией, — важнейшее направление в международной политике США. 28 августа Волкер заявил, что продолжение конфликта на востоке Украины навредит отношениям между Россией и США. 21 августа спецпредставитель ведомства провёл встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым . Стороны обсудили возможные пути выхода из сложившего кризиса. В «нормандский формат» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Лидеры этих стран в феврале 2015 года согласовали в Минске договорённости, которые предусматривали, среди прочего, прекращение огня в Донбассе и вывод тяжёлого вооружения от линии соприкосновения. Конфликтующие стороны неоднократно нарушали договорённости.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.