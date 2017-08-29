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Разведка Южной Кореи заявила о рождении третьего ребенка у Ким Чен Ына
Жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в начале 2017 года родила третьего ребенка, сообщает агентство Yonhap со ссылкой разведку Южной Кореи.
По данным разведки, «Ли Соль Чу по-видимому родила третьего ребенка в феврале».
При этом пол и имя ребенка не установлены.
Предполагается, что первые два ребенка у лидера КНДР и его супруги появились в 2010 и 2013 годах соответственно.
Отмечается, что северокорейский лидер женился в 2009 году.
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