Разведка Южной Кореи заявила о рождении третьего ребенка у Ким Чен Ына

Жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в начале 2017 года родила третьего ребенка, сообщает агентство Yonhap со ссылкой разведку Южной Кореи.

По данным разведки, «Ли Соль Чу по-видимому родила третьего ребенка в феврале».

При этом пол и имя ребенка не установлены.

Предполагается, что первые два ребенка у лидера КНДР и его супруги появились в 2010 и 2013 годах соответственно.

Отмечается, что северокорейский лидер женился в 2009 году.