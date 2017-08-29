Франция готова платить 2,5 тысячи евро каждому беженцу, который уедет на родину

Европа закрывает границы, по крайней мере, для нелегальных мигрантов. В Париже обсуждают пути перекрытия потока беженцев, который буквально готов затопить страны Евросоюза , передает «Россия 24». В том числе, речь шла и о выработке нового регламента, регулирующего миграцию. Текущий проект создает сложности при возврате беженцев на родину.

Ранее власти Франции даже предложили заплатить по 2,5 тысячи евро каждому беженцу, кто уедет на родину до конца этого года.