США выбирали между санкциями и войной с РФ



«… выбор, который был представлен администрации Обамы : «Хотите ли вы вести войну с Россией?» Никто не хотел этого. И Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю. И поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было описано как нарушение международного права, и для этого были введены санкции», — заявил Теффт.

В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента» с помощью кибератак. Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Кремле все обвинения во влиянии на президентскую кампанию в США отрицают.