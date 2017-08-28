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США выбирали между санкциями и войной с РФ
Бывший президент США Барак Обама выбирал между антироссийскими санкциями и войной. С таким заявлением выступил американский посол Джон Теффт. Его слова передаёт «Газета.ру» со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».
«… выбор, который был представлен администрации Обамы: «Хотите ли вы вести войну с Россией?» Никто не хотел этого. И Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю. И поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было описано как нарушение международного права, и для этого были введены санкции», — заявил Теффт.
Посол назвал ограничительные меры против России эффективными мерами, которые, однако, не привели к разрешению кризисной ситуации на Украине. Кроме того, Теффт назвал санкции «попыткой донести информацию» до Кремля о том, что не стоит заниматься кибератаками.
2 августа Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Документ расширяет ограничительные меры, принятые администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. Новые санкции усложняют процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Под санкции подпадают все новые проекты, в которых доля российских компаний составляет 33% и более. Кроме того, закон усложняет главе государства процесс отмены ограничительных мер. Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом». В Европейском союзе действия США назвали односторонними.
В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента» с помощью кибератак. Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Кремле все обвинения во влиянии на президентскую кампанию в США отрицают.
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