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Теффт: администрация Обамы выбирала между санкциями и войной с Россией
Посол США в России Джон Теффт рассказал, что администрации бывшего президента США Барака Обамы был представлен выбор между санкциями против России и войной. Об этом он сказал в интервью радиостанции " Эхо Москвы".
Теффт также ответил на вопрос об эффективности антироссийских санкций.
" Они (санкции. — " Газета.Ru") были эффективны. И президент [России Владимир] Путин, и руководство говорили что-то в отношении финансирования и других вопросов. Конечно же, они не привели к кризису на Украине. Но выбор, который был представлен администрации Обамы: " Хотите ли вы вести войну с Россией? " Никто не хотел этого. И Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю. И поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было описано как нарушение международного права, и для этого были введены санкции" , — рассказал посол.
По словам Теффта, последние санкции против России — это " попытка донести информацию" о том, что не стоит заниматься кибератаками.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что власти России готовы к вялотекущему конфликту в Донбассе, но это приведет к полной изоляции страны.
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