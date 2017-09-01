Видео удара «Ночных охотников» по позициям боевиков ИГ в Сирии

Российские боевые вертолёты Ми-28Н («Ночной охотник». — RT) и Ми-35 нанесли удары по укреплениям боевиков «Исламского государства»* в районе месторождения Шаер в Сирии, где радикалы находились с лета 2014 года.

После оказанной российской стороной огневой поддержки сирийским военнослужащим удалось прорвать оборону террористов.

