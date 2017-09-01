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Видео удара «Ночных охотников» по позициям боевиков ИГ в Сирии
Российские боевые вертолёты Ми-28Н («Ночной охотник». — RT) и Ми-35 нанесли удары по укреплениям боевиков «Исламского государства»* в районе месторождения Шаер в Сирии, где радикалы находились с лета 2014 года.
После оказанной российской стороной огневой поддержки сирийским военнослужащим удалось прорвать оборону террористов.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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