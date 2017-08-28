Украинцы готовы отдать себя на ограны



Большинство украинцев готовы завещать после смерти свои органы. Социологическое исследование провела группа «Рейтинг». Результаты опроса публикует портал LIFE

«Большая часть поддержавших право человека о пожертвовании собственных органов после смерти — из западных регионов страны, молодёжь, состоятельные люди и те, у кого в семье есть медики», — говорится в сообщении.



Завешать свои органы для трансплантации согласны 63%. Против такого шага выступили 25% респондентов. 12% опрошенных не смогли дать однозначного ответа. В социологическом исследовании приняли участие 1200 граждан Украины старше 18 лет.