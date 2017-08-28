Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко поддержать режим перемирия в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении выразили озабоченность нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина ФРГ.

«Франция и Германия с сожалением отмечают, что ситуация с безопасностью в восточной части Украины улучшилась незначительно», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, несмотря на соглашение лидеров «нормандской четвёрки» о прекращении огня в зоне конфликта, были зафиксированы многочисленные нарушения режима тишины.

«Мы настойчиво призываем президента Путина и президента Порошенко полностью выполнять свои обязательства, открыто и ясно поддержать режим прекращения огня», — говорится в совместном заявлении Берлина и Парижа.