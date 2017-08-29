Для граждан Таджикистана введен дресс-код, за нарушение — штраф

Лидия Исамова собственный корреспондент РИА Новости в Таджикистане «У нас сейчас пока механизмы, как носить, в какое время, какие события, на праздники ли, повседневные ли, пока не разработаны. Женщины, в принципе, носят национальную одежду, это платья из атласа, платья с вышивкой национальной, отрезная кокетка, рукава три четверти и свободного покроя. Уже был случай на днях, так называемая президентская свадьба, сделанная по указанию президента, на юге страны. Невеста была уже одета не в свадебное белое платье, а в национальное. Президент уже несколько лет подряд говорит о том, что у нас таджикский народ из крайности в крайность кидается. Сначала началась борьба с так называемыми хиджабами, это мусульманские платки, которые полностью закрывают лицо женщины, шею, такая одежда закрывает руки, причем чаще всего эту одежду носят темного цвета, заимствованную у иранок и арабок. Президент очень много возмущался по этому поводу и сказал, что таджички должны вообще-то носить национальную одежду, а не подражать одежде других стран. Уже были случаи, которые описывались в социальных сетях в таджикском сегменте: шли ребята в шортах, девушки в коротких юбках или джинсах рваных, к ним подходили сотрудники милиции, делали внушение — пожалуйста, так не ходите, иначе в следующий раз мы вас оштрафуем. Многие говорят: как ходил, так и буду ходить, другие говорят, что да, нам нужно соблюдать определенный дресс-код с элементами национальной одежды, потому что она действительно красивая, удобная. Другие смеются — если женщины будут ходить в национальных платьях, мужчины тогда должны ходить в галошах, брить голову, надевать чалму или тюбетейку и носить халаты. А кто-то уже из тех, кто учился в Европе, в Америке, в открытую заявляет: мы как хотим, так и будем ходить».

Для тех, кто будет игнорировать закон, предусмотрен штраф. Чиновников, не соблюдающих национальный дресс-код, обещают увольнять с работы. Ранее Министерство науки и образования Таджикистана опубликовало требования к одежде школьников. Ученицам нельзя надевать хиджаб, узкие, порванные джинсы, мини-юбки, также недопустим яркий макияж. Мальчикам запрещается носить бороды и длинные волосы, серьги и кольца. Надевать джинсы можно только зимой.