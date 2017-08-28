ИГ* перебрасывает в район Дейр-эз-Зора тяжелую технику



Боевики террористической группировки " Исламское государство" * (ИГ*, запрещена в РФ) перебрасывают в район Дейр-эз-Зора в Сирии тяжелую технику, в том числе танки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России



Сообщается, что после успешного наступления сирийских войск при поддержке российских Воздушно-космических сил в районе города Ганем-Али боевики ИГ* пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор.

" Осознавая, что плацдарм вокруг Дейр-эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле, боевики перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами" , — говорится в сообщении.



При этом удары российской авиации позволили правительственным силам под командованием генерала Хасана Сухела продолжить наступление вдоль Евфрата на Дейр-эз-Зор для его деблокирования. Так, только за последние сутки ВКС уничтожили четыре танка, 16 автомобилей с пулеметами, шесть грузовиков с боеприпасами, а также два укрепрайона боевиков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал Дейр-эз-Зор ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него полностью окружены террористами более трех лет. Несмотря на регулярные атаки с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только по воздуху.



* Террористическая организация запрещенная в России.