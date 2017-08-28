Главные события понедельника

Жуткий рейс Анталья-Москва: «самолет молился почти хором»

«Cамолет молился почти хором». Чем закончился жуткий полет Boeing 757 авиакомпании Royal Flight?

Российский «истребитель-призрак» напугал британские СМИ

ТК " Звезда"

Британские СМИ полагают, что новый российский истребитель Су-57 является подтверждением тому, что «Россия увеличивает свою военную мощь на фоне ухудшения отношений с США». Британский таблоид The Daily Express утверждает, что появление у России новейшего истребителя пятого поколения Су-57 является подтверждением тому, что Россия увеличивает свою военную мощь на фоне ухудшения отношений Кремля и США.

На пляжах Крыма начался " фестиваль" кишечной палочки



Морская вода у берегов Севастополя «не соответствует стандартам». Об этом сообщают «Новости Крыма».



Видеорегистратор МКС засек НЛО

В интернете опубликовали видео, на котором, по мнению уфологов, запечатлен принадлежащий инопланетянам космический корабль. Ролик разместила на YouTube пользователь Анжелика Сталиновская.

Должников Сбербанка ждет неприятный " сюрприз"

Сбербанк впервые объявил агентский тендер на передачу задолженностей для получения судебных приказов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Масляков появился на публике после слухов о тяжелой болезни



7 Дней

На прошлой недели в СМИ бурно обсуждали здоровье Александра Маслякова: мол, 75-летний телеведущий тяжело болен. Некоторые представители прессы пошли ещё дальше и объявили, что «отец» КВН при смерти: его, якобы, сразил в Сочи инсульт.



" Отказалась от химии": друг Глаголевой рассказал о ее болезни

Липницкая завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Об этом заявила мать фигуристки. Её слова передаёт ТАСС

Дорогая водка вынудит россиян перейти на «боярышник»

ТАСС

Увеличение цены водки до 300 руб. за 0,5 л и выше спровоцирует сокращение легального рынка и приведет к значительному росту объемов потребления суррогатов, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Минпромторга

Волкер пообещал России полную изоляцию

CNN

К полной изоляции Россию приведет текущий конфликт в Донбассе. Об этом стало известно из сообщения спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в интервью Financial Times

Вся авиация и ПВО юга России подняты по тревоге

Объединение ВВС и противовоздушной обороны (ПВО) юга России 28 августа привели в полную боеготовность в рамках внезапной проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадима Астафьева.