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Немецкий политик призвала Трампа меньше писать в твиттер
Один из лидеров немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что президенту США Дональду Трампу следует больше заниматься управлением страной и меньше писать в твиттере. Об этом сообщает Associated Press.
Вайдель подчеркнула, что несмотря на непопулярность Трампа в Германии, это не повредит ее партии на грядущих выборах в Бундестаг.
"Альтернатива для Германии" — консервативная партия, выступающая против разрешения мигрантам и беженцам въезжать в Германию.
Ранее сообщалось, что в США поступил в продажу сборник твитов Трампа.
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