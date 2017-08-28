Немецкий политик призвала Трампа меньше писать в твиттер

Один из лидеров немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что президенту США Дональду Трампу следует больше заниматься управлением страной и меньше писать в твиттере. Об этом сообщает Associated Press.

Вайдель подчеркнула, что несмотря на непопулярность Трампа в Германии, это не повредит ее партии на грядущих выборах в Бундестаг

"Альтернатива для Германии" — консервативная партия, выступающая против разрешения мигрантам и беженцам въезжать в Германию.

Ранее сообщалось, что в США поступил в продажу сборник твитов Трампа.