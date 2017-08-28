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Газета.Ru

Немецкий политик призвала Трампа меньше писать в твиттер

Трампа призвали меньше писать в Twitter
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Один из лидеров немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что президенту США Дональду Трампу следует больше заниматься управлением страной и меньше писать в твиттере. Об этом сообщает Associated Press.
Вайдель подчеркнула, что несмотря на непопулярность Трампа в Германии, это не повредит ее партии на грядущих выборах в Бундестаг.
"Альтернатива для Германии" — консервативная партия, выступающая против разрешения мигрантам и беженцам въезжать в Германию.
Ранее сообщалось, что в США поступил в продажу сборник твитов Трампа.
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Дональд Трамп
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