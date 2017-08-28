В Луганске убили двух депутатов парламента ЛНР



В Луганске неизвестные застрелили двух депутатов народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заместителя генерального прокурора ЛНР Григория Цевенко.

«В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами народного совета ЛНР», — заявил Цевенко.



Цевенко не стал разглашать детали преступления, равно как и данные о жертвах убийства. Правоохранительные органы непризнанной республики устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».