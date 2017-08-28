Финляндия объяснила запрет на проход «Крузенштерна»

Гамберг отказался предоставить более полную информацию. Учебный парусный корабль «Крузенштерн» планировал побывать в порту аландского города Маарианхамин с 18 по 20 сентября. На борту судна находятся 164 кадета.



Аландские острова — автономная финская провинция. По законам Финляндии, иностранные суда для прохода в территориальные воды страны должны получать разрешение. Российский корабль назван в честь русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна . На этом судне было совершено два кругосветных путешествия.