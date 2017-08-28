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Финляндия объяснила запрет на проход «Крузенштерна»
В Хельсинки подтвердили запрет для российского корабля «Крузенштерн» на посещение Аландских островов. С таким заявлением выступили в министерстве обороны Финляндии. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-секретаря Хенрика Гамберга.
Гамберг отказался предоставить более полную информацию. Учебный парусный корабль «Крузенштерн» планировал побывать в порту аландского города Маарианхамин с 18 по 20 сентября. На борту судна находятся 164 кадета.
Аландские острова — автономная финская провинция. По законам Финляндии, иностранные суда для прохода в территориальные воды страны должны получать разрешение. Российский корабль назван в честь русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна. На этом судне было совершено два кругосветных путешествия.
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