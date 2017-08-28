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В МО Финляндии прокомментировали запрет прохода «Крузенштерна»
Фото: Antarigo / Wikipedia
В министерстве обороны Финляндии подтвердили запрет на проход барка «Крузенштерн» в свои территориальные воды с целью посещения Аландских островов (автономная финская провинция).
Как заявил сайту телеканала «Звезда» представитель финского оборонного ведомства по связям с общественностью Хенрик Гамберг (Henrik Gahmberg), в министерстве информацию о запрете прохода «Крузенштерна» 18-20 сентября подтверждают, но более подробную информацию об этом инциденте пока не сообщают.
Ранее по данным Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, стало известно о том, что в июле парусник «Крузенштерн» на борту которого находятся 164 кадета посетил два финских города Котка и Турку в рамках Международной парусной регаты больших парусников на Балтийском море.
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