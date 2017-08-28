Die Welt: глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным

На днях партия «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) потребовала от главы немецкой дипломатии Зигмара Габриэля объяснений относительно недавнего ужина с президентом России Владимиром Путиным и экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером в Санкт-Петербурге, пишет Die Welt.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии не заставил себя долго ждать и «язвительно отреагировал» во время вчерашнего, так называемого диалога с гражданами, отмечает немецкая газета.

Глава МИД ФРГ встал на защиту Герхарда Шрёдера, его «хороших контактов» с президентом России Владимиром Путиным и его «амбиций» в российском государственном концерне «Роснефть» , продолжает Die Welt.

«Когда Герхард Шрёдер использует свои хорошие контакты с господином Путиным для того, чтобы освободить взятых в плен немецких офицеров из рук пророссийских сепаратистов, то ХДС от этого в восторге, — заявил Зигмар Габриэль. — Когда же у него есть контакты в компании, в наблюдательный совет которой ему предлагают войти, то (для ХДС. — ИноТВ) это уже конец света».

Что же касается ужина в Санкт-Петербурге, то, по словам главы МИД Германии, на нём, помимо прочего, обсуждались две военные темы: договор РСМД и пути достижения перемирия на востоке Украины, подчёркивает немецкая газета.