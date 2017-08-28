Киев обвинил ополченцев в использовании тактики выжженной земли



Представитель Киева в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук обвинил ополченцев Донбасса в том, что те применяют тактику выжженной земли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда ветер дует в нашу сторону, сепары стреляют осветительными ракетами, но не вверх в воздух для освещения, а прямой наводкой (…). Днем такую ракету почти не видно и выстрела почти не слышно. И догорает такая ракета не в воздухе, а на земле куда упала. И поджечь при такой погоде можно пол-горизонта», — рассказал Марчук.





Этот прием, который, по его словам, используют ополченцы , он назвал тактикой выжженной земли.

Стороны вооруженного конфликта в Донбассе ранее неоднократно заявляли об установлении перемирия, однако так и не смогли остановить боевые действия.