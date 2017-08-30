СБ ООН признал последние северокорейские пуски ракет угрозой всем странам



Совет Безопасности ООН осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой не только региону, но и всем странам. По итогам закрытых консультаций во вторник вечером, было принято заявление председателя Совета Безопасности.

В одобренном консенсусом документе СБ ООН " серьезно осудил пуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией, а также многочисленные запуски баллистических ракет, осуществленных 25 августа".





Совбез также осудил Пхеньян за угрозу одному из государств-членов ООН и " потребовал, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия".

" СБ подчеркивает, что подобные действия КНДР являются угрозой не только региону, но и всем государствам-членам ООН" , — говорится в заявлении, которое зачитал председатель СБ ООН в августе, постпред Египта при ООН Амр Абдель Латиф Абулатта.