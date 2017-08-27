Киев в истерике: «Freedom House отдал Крым России»

Американские правозащитники устроили Украине очередную «зраду», полагают в Верховной раде

Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев обвинил финансируемую правительством США крупную правозащитную организации Freedom House в «циничном потакании российским оккупантам» после публикации этой организацией отчета об угрозах демократии по всему миру.



«У меня нет слов. Одна из самых известных правозащитных организаций Freedom House на карте прикрепила Крым к России. Особый цинизм ситуации придает название доклада — «Двойные угрозы глобальной демократии». Это не первый раз, когда Freedom House потакает российским оккупантам. В прошлом году я заметил такую же позор на карте в английском соборе в Солсбери. Тогда цинизма добавил расположения монитора с «русским» Крымом в трех метрах от оригинала Магна Карты [Великой хартии вольностей] — первого в Европе билля о правах», — написал Арьев в Facebook.



По мнению депутата, в Freedom House оправдывают «грубое нарушение международного права».



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Пост нардепа Арьева растиражировали информационное агентство УНИАН и другие крупные украинские СМИ. Патриаотично настроенная общественность немедленно стала выражать свое возмущение. «Продажные НКО. Политическая коррупция в Европе процветает как при строительстве немецкого рейха», — пишут в комментариях к записи Владимира Арьева.

Между тем, на карте Freedom House тем же цветом, что Россия и Крым, окрашены многие страны, в том числе африканские, а сам он означает не государственную принадлежность той или иной территории, а оценку уровня свободы слова. Это указано на сайте правозащитной организации на английском языке, которым, по всей видимости, нардеп Арьев не владеет.

