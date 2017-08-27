Трамп назвал мексиканцев одной из самых преступных наций в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам необходима стена на границе с Мексикой из-за того, что мексиканцы являются одной из самых преступных наций в мире.

«Мы должны иметь стену с Мексикой, нацией, преступный уровень которой является одним из наивысших в мире», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, Мексика возместит затраты на строительство стены в том или ином виде.

Ранее Трамп во время выступления в Финиксе пригрозил закрыть правительство, чтобы добиться одобрения финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

В июле палата представителей США приняла закон о выделении средств на возведение стены на границе с Мексикой.