Радикалы поглумились над бюстом Жукова в Одессе

Youtube появилось видео с актом вандализма в Одессе. Преступники сбросили с постамента памятник советскому маршалу Георгию Жукову , а затем принялись издеваться над ним.

Бюст повалили с постамента, затем свесили с моста. После группа экстремистов фотографировалась, жгла файеры и кричала лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Затем памятник разбили кувалдой.

По данным украинских СМИ, вандалы напали на мемориал 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Фрагменты памятника нашли в центре города.

В Одессе возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Германии разгорелся скандал из-за приветствия «Слава Украине!», которое использовали западноукраинские пособники Гитлера, выбрасывая вверх правую руку. Этот же нацистский лозунг использовал в своем поздравлении в адрес Киева МИД ФРГ.