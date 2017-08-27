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Радикалы поглумились над бюстом Жукова в Одессе
В Youtube появилось видео с актом вандализма в Одессе. Преступники сбросили с постамента памятник советскому маршалу Георгию Жукову, а затем принялись издеваться над ним.
Бюст повалили с постамента, затем свесили с моста. После группа экстремистов фотографировалась, жгла файеры и кричала лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Затем памятник разбили кувалдой.
По данным украинских СМИ, вандалы напали на мемориал 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Фрагменты памятника нашли в центре города.
В Одессе возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что в Германии разгорелся скандал из-за приветствия «Слава Украине!», которое использовали западноукраинские пособники Гитлера, выбрасывая вверх правую руку. Этот же нацистский лозунг использовал в своем поздравлении в адрес Киева МИД ФРГ.
. @sigmargabriel: Heute vor 26 Jahren erklärte sich die #Ukraine für unabhängig. Gratuliere allen Ukrainerinnen und Ukrainern. Slawa Ukraini! pic.twitter.com/i879R7Lkqv— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 24 августа 2017 г.
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