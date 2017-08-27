Бывший президент Молдавии назвал катастрофической ситуацию в стране



Бывший президент Молдавии Владимир Воронин назвал катастрофической текущую ситуацию в республике.



«Каждый день страна все ближе к катастрофе со всех точек зрения. А перспективы Молдавии зависят от всех граждан республики. Если осознаем, что мы настоящие хозяева страны, то что-то получится», — приводит РИА Новости слова Воронина.

Молдавия в воскресенье, 27 августа, празднует 26-летие со дня провозглашения независимости. Воронин занимал пост президента Молдавии с 2001 по 2009 годы.

