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Бывший президент Молдавии назвал катастрофической ситуацию в стране

Экс— президент Молдавии: «Катастрофа все ближе»
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Бывший президент Молдавии Владимир Воронин назвал катастрофической текущую ситуацию в республике.
«Каждый день страна все ближе к катастрофе со всех точек зрения. А перспективы Молдавии зависят от всех граждан республики. Если осознаем, что мы настоящие хозяева страны, то что-то получится», — приводит РИА Новости слова Воронина.
Молдавия в воскресенье, 27 августа, празднует 26-летие со дня провозглашения независимости. Воронин занимал пост президента Молдавии с 2001 по 2009 годы.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон осудил намерение правительства поднять в ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН тему вывода из страны российских военных.
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РИА Новости
Генассамблея ООН
Игорь Додон Владимир Воронин
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