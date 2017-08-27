Почему власть на Украине утрачивает доверие жителей страны и западных покровителей



Европейские и американские чиновники требуют от первых лиц Украины реальных результатов борьбы с коррупцией и проводимых в стране реформ, рассказал RT источник в Администрации президента МВФ отказывается выдавать Украине транш на сумму в $1,9 млрд без проведения пенсионной реформы и масштабной приватизации. Генеральная прокуратура , имитируя борьбу с коррупцией, надеется обойтись малой кровью и осенью намерена подать в парламент предложение о лишении неприкосновенности больше 40 народных избранников. В свою очередь, опросы свидетельствует о нарастающем недовольстве населения страны действиями властей. С чего Украина начнет свой новый политический сезон, выяснял RT.



«Иностранные кредиторы усиливают давление и всё жёстче говорят президенту Петру Порошенко о своем неудовлетворении быстротой проводимых реформ в стране», — рассказал источник RT в Администрации президента Украины. Он также сообщил, что европейские и американские чиновники, вкладывая средства в развитие демократических институтов на Украине, устали ждать плодов своих вложений и требуют от президента продемонстрировать результаты уже осенью этого года.



Некоторые заявления делаются публично. К примеру, в июньском сообщении Агентства США по международному развитию (USAID) говорится, что за три года украинским властям не удалось эффективно побороть коррупцию, хотя средства на эти цели со стороны США и ЕС выделялись в значительном размере.



«Успешной реализации препятствует целый ряд фактов, в том числе недостаток профессионализма у новых сотрудников полиции и отсутствие каких-либо изменений в системе Министерства внутренних дел», — сказано в заявлении агентства.

По данным Transparency International, Украина занимает первое место среди 41 страны мира по уровню коррупции в сфере бизнеса.



Коррупция, по мнению украинских экономистов, сдерживает и развитие украинской экономики. По данным Национального банка Украины, в 2016 году в страну поступило около $4,5 млрд прямых иностранных инвестиций. Из них свыше 60% пришлось на российские банки, которые докапитализировали свои украинские «дочки».



«В нынешнем году объём инвестиций, которые помогли бы Украине перекрыть дефицит внешнеторгового баланса и по минимуму использовать кредитные средства МВФ для погашения долгов, увы, не вырастет», — пояснил RT директор крупной инвестиционной компании, пожелавший остаться неназванным.



Скандальный отчёт



За полторы недели до старта нового делового сезона на Украине было опубликовано масштабное исследование компании GFK Украина, выполненное по заказу Международного республиканского института (IRI) и финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).





Исследование демонстрирует как сильно изменилось отношение украинцев к первым лицам государствам за три года. Например, если в сентябре 2014 года действия украинского президента Петра Порошенко поддерживало 55% избирателей, то в июне 2017 года — только 17%. Рейтинг украинского правительства за этот же период снизился с 48% до 15%, а Верховной Рады — с 17% до 7%.



Больше всего, по данным исследования, украинцев не устраивает рост цен на продукты питания, военные действия и рост безработицы (по данным Минфина за полгода она выросла с 9,7% до 10,5%). В первом полугодии инфляция на Украине составила 11,5%, говорится в отчете Государственной службы статистики. С начала года цены на продукты питания выросли на 10—15%, транспорт подорожал в среднем на 20—25%, как ранее писал RT.

В итоге, 35% опрошенных считают, что за последний год экономическая ситуация на Украине значительно ухудшилась, 33% — ухудшилась в определенной степени. Лишь 1% респондентов прочувствовали значительное улучшение экономической ситуации.





К работе правительства Владимира Гройсмана , которого отождествляют с президентом Петром Порошенко, у избирателей очень много претензий. По данным общественной организации «Опора», за три года парламент принял только 10% от необходимого количества законопроектов. Отчасти это связано с внутренним конфликтом между «Народным фронтом» и Блоком Петра Порошенко. «Народному фронту не нравятся действия партнеров по коалиции, которые смогли сместить премьер-министра Арсения Яценюка , а Пётр Порошенко фактически контролирует все ветви власти в стране», — пояснил источник RT в «Народном фронте».

Кредит в обмен на землю



Главный украинский кредитор — МВФ — не спешит выделять стране пятый транш на сумму в $1,9 млрд Фонд отложил этот вопрос и ожидает от Украины реальных результатов — проведение пенсионной реформы и начало масштабной приватизации.



Но их старт возможен только после утверждения соответствующих законопроектов Верховной Радой осенью этого года. «МВФ пошёл нам на уступки и согласился повременить с земельной реформой из-за негативного отношения избирателей, но на дальнейшие уступки не пойдет», — говорит RT источник в Администрации президента. И, судя по всему, Украина готова выполнить эти требования.



Но главная претензия со стороны основных спонсоров Украины — ЕС и США к первым лицам государства — отсутствие виновных в коррупции.



На сегодняшний день Генеральная прокуратура уже подготовила документы о лишении депутатской неприкосновенности больше 40 народных избранников, рассказал RT источник в партии «Народный фронт». «Но их привлечение к ответственности маловероятно. Реальных уголовных дел не будет, — рассказывает он. — Но зато это позволит первым лицам государства отчитаться о проведенной работе».