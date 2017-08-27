Дочь Ислама Каримова рассказала о последних днях жизни отца



Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева в воскресенье на своей странице в Facebook разместила рассказ " близкого ей человека" о последних днях жизни Ислама Каримова , где говорится, что весь процесс похорон по мусульманским традициям был разработан его семьей.

Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Он был похоронен по мусульманским традициям согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде на открытой площадке возле мечети XIX века Хазрет-Хизр.



" Рассказать то, что считаю очень личным, я решила именно сегодня, в день, когда год назад началась череда событий, коснувшаяся всех жителей Узбекистана. Я решила поведать людям о последних днях жизни моего отца, первого президента Узбекистана, глазами очевидца" , — сообщает Каримова-Тилялева.



Текст, размещенный на ее странице, подписан Акилой Таировой, которая, по словам дочери Каримова, была к ней близка " более 20 лет…, это ее рассказ".



Автор напоминает, что в 9.00 (7.00 мск) 2 сентября в узбекских СМИ передали, что состояние Каримова критическое. " Лола позвонила мне примерно в 8 утра 2 сентября и сообщила, что наблюдается резкое ухудшение в самочувствии, и, возможно, осталось 2-3 часа" , — пишет Таирова.



Она отмечает, что семья президента настояла на том, чтобы " народ держали в курсе, и именно по просьбе его семьи было опубликовано медицинское заключение о причинах смерти".



" Я находилась в палате, где был президент в последние часы его жизни. Лола, Татьяна Акбаровна (супруга президента), Марьям (старшая дочь Каримовой-Тилляевой) и я сидели рядом с ним и читали символ веры, салаваты и молитвы зикр. В смежной комнате сидели корилар (духовенство, они через большое окно могли видеть президента) и громко и очень красиво читали суры из Корана" , — говорится в рассказе Таировой.



По ее воспоминаниям, процесс похорон был разработан семьей Каримова. " Лола с самого начала сказала, что все будет в строгом соответствии с мусульманскими канонами и, по завещанию отца, его вынесут из дома его матери и похоронят в родном Самарканде… Ближе к 21.00 часам вечера Аллах взял его душу" , — пишет автор.



" Это место, где находится могила, расположено на возвышенности. Оттуда как на ладони открывается панорама древнего Самарканда. По рассказам семьи президента, он играл там, будучи ребенком, бегал с мальчишками по развалинам своего любимого древнего города" , — говорится в завершении рассказа.



В конце 2016 года Лола Каримова-Тилляева вместе с матерью Татьяной Каримовой учредила благотворительный общественный Фонд имени Ислама Каримов. В его планах — создание музея первого президента страны, публикация работ о Каримове, реализация научно-просветительских и культурных программ.

