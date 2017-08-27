Президент Украины Пётр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днём города и пообещал, что украинский гимн снова будет звучать в нём.

«Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С Днём города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убеждён, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!», — написал Порошенко на своей странице в Facebook, прикрепив к записи видео исполнения гимна Украины трибунами на одном из футбольных матчей на стадионе «Донбасс Арена».

В июле Порошенко во время саммита Украина — ЕС в Киеве выразил надежду провести следующие саммиты в Донецке и Ялте.