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Юлия Тимошенко сменила имидж
Фото: ФБА «Экономика сегодня»
Лидер украинской партии " Батькивщина" Юлия Тимошенко предстала в новом образе на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев.
Фотографию обнародовал общественный активист Алексей Захарченко на своей странице в Facebook. Пользователи социальной сети в комментариях отметили, что не сразу узнали Тимошенко.
Невооруженным глазом видно, что Тимошенко слегка поправилась. Выбранный наряд великолепно демонстрирует новые формы. Из-за короткого рукава видны пополневшие руки. Обычно Тимошенко их не оголяет.
Новий імідж газової каралєвни Бабалайки..
дякую Tkachenko Nick pic.twitter.com/iRlYr4uVVe— AlexDerkach (@AlexFanat1) 26 августа 2017 г.
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