Юлия Тимошенко сменила имидж

Лидер украинской партии " Батькивщина" Юлия Тимошенко предстала в новом образе на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев.

Фотографию обнародовал общественный активист Алексей Захарченко на своей странице в Facebook. Пользователи социальной сети в комментариях отметили, что не сразу узнали Тимошенко.



Невооруженным глазом видно, что Тимошенко слегка поправилась. Выбранный наряд великолепно демонстрирует новые формы. Из-за короткого рукава видны пополневшие руки. Обычно Тимошенко их не оголяет.

