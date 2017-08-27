Названо необходимое террористам время для проникновения в британский парламент

Полиция Великобритании в ходе практического эксперимента выяснила, что террористам, решившим ворваться в здание британского парламента , потребуется на это не более пяти минут. Об этом в субботу, 26 августа, пишет газета The Telegraph

Как отмечается, в ходе эксперимента полицейские, исполнявшие роль террористов, с легкостью проникли в парламент со стороны Темзы. За несколько минут они добрались до зала Палаты общин. «Эксперимент наглядно продемонстрировал, что в случае реальной атаки более 100 парламентариев могут погибнуть за считанные минуты», — пишет газета.

После проверки, как пишет The Telegraph, полиция сформулировала ряд рекомендаций по усилению охраны здания парламента. Стражи порядка предложили установить защитные барьеры на Темзе, которые сделают невозможным приближение к зданию со стороны реки.

3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.