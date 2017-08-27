Глава Пентагона привез в Киев военное оборудование



Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Киев привез оборонное оборудование для Вооруженных сил Украины, сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу " Прямой".

" Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (США Джеймс Мэттис — ред.) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии" , — сказал Волкер.



Он также считает, что российско-белорусские военные учения " Запад-2017" вынуждают западные страны быть готовыми к любому развитию событий.



" Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе" , — заявил Волкер.



Ранее Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита.





Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.



Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ , президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Российско-белорусские стратегические учения " Запад-2017" пройдут на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября.





Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию " соблюдать обязательства по обеспечению транспарентности (учений)" и " обеспечить соответствие своим обязательствам в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ (" О мерах укрепления доверия и безопасности")".

Как сообщили в МИД РФ, общая численность личного состава и техники на предстоящих учениях не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года.