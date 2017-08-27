В Госдепе констатировали неготовность Украины к вступлению в НАТО

Он отметил, что и Североатлантический альянс пока не готов принять Украину в свой состав. Волкер напомнил, что подготовка государства к вступлению в НАТО требует большого количества времени.

Также Волкер добавил, что решение о вступлении Украины в альянс должно приниматься в Киеве. «США, ЕС , Россия — все должны понять, что Украина — это независимая страна, и никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО — это полностью решение Украины», — заявил он.

В начале июля председатель Рады Андрей Парубий допустил, что Украина может «неожиданно быстро» стать членом

Североатлантического альянса. По его словам, для этого Киев должен сделать все возможное, чтобы к 2020 году привести сектор безопасности к стандартам организации.