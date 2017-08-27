Не лучшая идея. США предостерегли Киев от попыток возродить ядерное оружие



Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киеву не стоит начинать собственную ядерную программу. Об этом дипломат сказал в интервью украинскому телеканалу " Прямой".

Правильное решение



Волкер заявил, что решение украинских властей отказаться от ядерного оружия в соответствии с Будапештским меморандумом было правильным. Он также выразил надежду, что Украина не предпримет попыток по возрождения ядерной программы.



" Во-первых, это (отказ от ядерного оружия — ред.) не было ошибкой. Во-вторых, если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова восстанавливала этот процесс" , — сказал дипломат.



После распада Советского Союза Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением



Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.



Крымский вопрос



Волкер также высказался о различных проблемах Украины в сфере безопасности. К одной из таких проблем американский дипломат отнес и ситуацию с Крымом. По его мнению, ранее никто не думал, что может возникнуть такая проблема.



" В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить" , — сказал он.



Американский дипломат также заявил, что США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ.





" Мы никогда не признаем аннексию Крыма, ЕС не признает аннексию Крыма. Не существует вариантов, как это можно сделать. По Крыму и Донбассу у нас очень схожие позиции с ЕС" , — подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель США по Украине пообещал, что разберется в этой " драматичной истории" и продолжит работу над " развитием Украины как успешной державы".



Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали более 95% жителей полуострова.