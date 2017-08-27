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США предостерегли Украину от попыток возродить ядерное оружие
Украине намекнули, что попытки возрождать собственную ядерную программу приведут к негативным отношениям с Западом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское ТВ, которому дал интервью спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
«Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы она снова возрождала этот процесс», — заявил он.
Он отметил, что решение отказаться от ядерного оружия было правильным. Если Киев решит вернуть его себе, то окажется в мировой изоляции.
Спецпредставитель Госдепа заявил, что работа над «развитием Украины как успешной державы» будет продолжена.
Ранее Белый дом опубликовал заявление о выделении Киеву 220 млн долларов на политические и экономические реформы. Конгресс еще не одобрил эту помощь.
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