США посоветовали Киеву не пытаться обзавестись ядерным оружием



Киеву не следует начинать собственную ядерную программу, отказ от ОМП в соответствии с Будапештским меморандумом был правильным решением, заявил в интервью телеканалу " Прямий" спецпредставитель США по Украине Курт Волкер

" Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это было бы плохим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы она снова возрождала этот процесс" , — сказал дипломат.



Он также отметил, что сейчас перед Украиной стоит множество проблем в сфере безопасности, одной из которых, по его мнению, является позиция России по Крыму. " В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить. Никто не ожидал, что появится такая проблема, над которой нам придется работать" , — заявил Волкер.



Он пообещал разобраться в этой " драматичной истории" и продолжить работу над " развитием Украины как успешной державы".



Согласно Будапештскому меморандуму Украина в обмен на гарантии безопасности отказывалась от ядерного оружия и присоединялась к договору НЯО как страна, не обладающая ОМП. Стороны, подписавшие меморандум (Украина, Россия, США и Великобритания), в дальнейшем его не ратифицировали, из-за чего документ по сей день имеет неопределенный правовой статус.



Крым стал субъектом Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Киев не признает результаты референдума и считает полуостров временно оккупированной территорией.

