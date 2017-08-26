Додон о вероятных последствиях для Молдавии от размещения войск НАТО на Днестре



Президент Молдавии Игорь Додон осудил намерение правительства поднять в ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН тему вывода из страны российских военных. По его словам, такая позиция связана только со стремлением определённых сил заручиться поддержкой стран Запада и не пойдёт дальше декларирования. Он также обвинил некоторых молдавских чиновников в принятии антинародных решений и не исключил попыток принудительного размораживания приднестровского конфликта. Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что противостояние президента и правительства разрешится в 2018 году по итогам парламентских выборов.



Президент Молдавии Игорь Додон назвал демаршем намерение правительства республики поднять тему вывода из страны российских военных в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Такая позиция связана исключительно с желанием определённых сил заручиться поддержкой Запада и останется лишь на декларативном уровне, рассказал молдавский лидер РИА Новости

«Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний», — заявил Додон.



В то же время, по словам политика, правительство Молдавии уже признало свою ошибку в части того, что «нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре», дало задний ход и скорректировало свою декларацию.



«Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе и спешность в декларациях для того, чтобы угодить своим кураторам. Ничего общего с интересами Молдавии это не имеет, и уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа. Надеюсь, что все эти демарши не приведут к дестабилизации ситуации на Днестре и не приведут к принятию жёстких решений со стороны наших российских партнёров по отношению к гражданам Молдавии», — добавил Додон.





Напомним, 22 августа постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо с просьбой включить вопрос о выводе из страны иностранных военных в повестку 72-й сессии Генассамблеи, которая начнётся 12 сентября. После этого молдавский посол в России Андрей Негуца был вызван в МИД , где ему передали просьбу отказаться от этой инициативы.

В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трёхсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона», а призвана позволить Генассамблее ООН «рассмотреть в конструктивном ключе» вопрос «незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ».



Накануне Дня независимости Молдавии, который ежегодно отмечается 27 августа, президент республики также дал большое интервью агентству IPN. В ходе этой беседы Додон выразил серьёзную озабоченность складывающейся в регионе геополитической обстановкой и стремлением некоторых политических сил к нагнетанию ситуации в стране.



«Всё больше людей вспоминают послевоенное выражение «лишь бы не было войны», так как они интуитивно чувствуют риск возникновения столкновений между государствами, способных коснуться нас самым непосредственным образом. Подобного тревожного состояния не наблюдалось в течение 25 лет», — отметил Додон.



Он добавил, что существует сценарий, предусматривающий размещение натовских войск на Днестре для усиления военного присутствия в регионе, а также не исключил попыток «принудительного размораживания приднестровского конфликта для провоцирования России и создания новой зоны нестабильности».



«Кто-то из-за океана двигает пешки на геополитической шахматной доске, а здесь, в Молдавии, может пострадать всё общество, может случиться трагедия наподобие той, что имела место в 1992 году, в результате чего могут погибнуть люди», — подчеркнул Додон.



Молдавский лидер отметил исключительную важность сохранения нейтрального статуса страны и назвал единственным решением для «выживания как суверенного и независимого государства» неучастие в этом новом геополитическом противостоянии.





«Самой большой ошибкой станет попытка Молдавии выступить единым фронтом с одной из сторон этой новой холодной войны против другой стороны, то есть с Западом против России или наоборот. Повторяю — только внешнеполитическая взвешенность, добрые двусторонние отношения с соседями, с Россией, ЕС , США в состоянии обеспечить нам мир в республике», — добавил Додон.

Комментируя своё противостояние с правительством и парламентом, молдавский лидер отметил, что действует согласно воле народа, тогда как парламентское большинство и правительство действуют наперекор тому, за что выступают граждане Молдавии.





«Если посмотреть на результаты опросов, можно увидеть, что большинство граждан выступают за сохранение хороших отношений с Россией, за сохранение нейтралитета, и категорически не приемлют вступление в НАТО

Можно увидеть, что и парламентское большинство, и правительство действуют наперекор тому, за что выступают граждане. Экономическим и дружеским отношениям с Россией был нанесен существенный урон, отмечены очень серьезные сигналы нагнетания ситуации на Днестре», — отметил президент.



Для решения подобных внутренних противоречий он предложил ввести мораторий на любые геополитические дебаты и заняться внутренними проблемами Молдавии, тем самым успокоив общество.

