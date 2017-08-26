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Газета.Ru

Лукашенко помог собрать 105 тонн картофеля

Лукашенко помог собрать 105 тонн картофеля
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 августа занимался уборкой картофеля на своем участке, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
«Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай», — сказали в пресс-службе.
Сообщается, что всего было убрано три гектара, общий вес урожая составил 105 тонн.
Также агентство уточняет, что часть урожая передается в социальные учреждения детям и пожилым людям.
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