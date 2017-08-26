Лукашенко помог собрать 105 тонн картофеля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 августа занимался уборкой картофеля на своем участке, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

«Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай», — сказали в пресс-службе.

Сообщается, что всего было убрано три гектара, общий вес урожая составил 105 тонн.

Также агентство уточняет, что часть урожая передается в социальные учреждения детям и пожилым людям.