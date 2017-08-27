"Сначала попытался оставить жителей Донецка без воды и света, перекрыв их поступление с Украины, лишил стариков пенсий, а сегодня под аккомпанемент бомбовых ударов, к которым он как президент страны и верховный главнокомандующий имеет самое прямое отношение, поздравляет с Днем города жителей того же Донецка… И это все один человек — Петр Порошенко. Трудно придумать издевательство, более изощренное", — отметил Клинцевич.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донецке снова будет звучать украинский гимн.