"Вышиванка" Элвиса Пресли: в Сети высмеяли наряд Савченко на параде в честь Дня независимости

В Сети появились фотографии нардепа Верховной рады Украины Надежды Савченко , которые были сделаны на параде в честь Дня независимости страны. Интернет-пользователи сразу же обратили внимание на наряд экс-наводчицы и начали гадать, что же больше всего напоминает такой " прикид".

В итоге пользоваьтели решили, что нардеп выбрала для мероприятия странную смесь из сталинского френча, украинской вышиванки с погонами и концертного костюма Элвиса Пресли

Отметим, что в молодости Савченко отдала некоторое время обучению дизайнерскому делу, такая информация есть в Сети. Посему многие комментаторы поделились предположением, что наряд нардеп придумала себе сама и отметили, что, если их догадки верны, то они разочарованы вкусом женщины.