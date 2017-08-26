Главные события у вас в почте
Порошенко заявил, что украинские политики не верят в членство в ЕС и НАТО
Фото: Сайт президента Украины
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что отдельные политики на Украине не верят, что страна получит перспективу членства в ЕС и НАТО.
Об этом президент сообщил во время выступления на торжественном собрании по случаю 50-летия Всемирного конгресса украинцев, передаёт «Укринформ».
«Отдельные политики внутри Украины и за её пределами также не верят, что мы получим перспективу членства в Европейском Союзе и в НАТО. Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну», — отметил Порошенко.
Он также подчеркнул, что Украина «будет соответствовать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство».
«И мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь», — заключил украинский лидер.
Ранее Порошенко отметил, что вступление в силу соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной станет «широким евро-атлантическим автобаном», который приведёт страну к членству в ЕС и НАТО.
Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с «ПолитЭксперт» прокомментировал одобрение Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной.
Оставить комментарий