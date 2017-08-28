США могут сократить количество виз по культурному обмену

Количество американских виз по программам культурного обмена может быть сокращено. Соответствующий вопрос в настоящее время рассматривается администрацией Трампа. Данное сокращение относится к тем, кто приезжает в США на летние работы. Также сокращение затронет иностранцев, которые устраиваются нянями и воспитателями в рамках программы Au Pair и ей подобных.

Для приезда в США по программе культурного обмена используется виза J-1, передает РИА Новости . В нее входят ряд программ (няня, стажер, врач, вожатый, правительственный визитер, академик, иностранный гость). Далеко не все из них подразумевают необходимость работы. Так, студенты также пользуются J-1, однако работать они не должны. Сокращение числа виз по культурному обмену их не коснется.