

" Меня пугает слепое послушание со стороны Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по вопросу вооружений. Меркель, ХДС/ХСС и даже, к моему ужасу, Свободная демократическая партия, подчиняются требованиям Дональда Трампа . Он требует от нас удвоить оборонный бюджет до €70 млрд Это просто невообразимо" , — отметил министр.

" Меркель, по всей видимости, думает, что если она пойдет Трампу навстречу по этому вопросу, он проявит гибкость по какой-либо другой теме. Думаю, это большая ошибка" , — сказал он.



Габриэль предупредил, что Германия находится " в самом центре холодной войны 2.0" , а мир при этом пребывает на пороге " новой фазы атомного вооружения".

