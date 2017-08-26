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ВСУ сорвали «школьное перемирие» в Донбассе
Фото: Michal Burza / ZUMAPRESS / Globallookpress
За сутки солдаты ВСУ открыли огонь по 13 населенным пунктам на донецком и мариупольском направлении. Украинские силовики использовали мины калибрами 120 мм и 82 мм, также применяли бронемашины, бронетранспортеры, стрелковое оружие и гранатометы. Вооруженные силы Украины сорвали так называемое школьное перемирие, выпустив по позициям самопровозглашенной Донецкой народной республики 121 мину за прошедшие сутки. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, как сообщает Донецкое агентство новостей.
Достигнутые соглашения о полном бессрочном прекращении огня по всей линии соприкосновения, украинской стороной в очередной раз не выполняются… Мы не испытываем излишних иллюзий по поводу обещанного полного прекращения огня со стороны агрессора. ВС ДНР строго соблюдают режим тишины, — отметил Басурин.
Представитель Донецкой республики уточнил, что всего за сутки солдаты ВСУ открыли огонь по 13 населенным пунктам на донецком и мариупольском направлении. Украинские силовики использовали мины калибрами 120 мм и 82 мм, также применяли бронемашины, бронетранспортеры, стрелковое оружие и гранатометы. Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины приняла решение о новом перемирии в зоне конфликта в Донбассе. Режим прекращения огня действует с 25 августа в связи с началом учебного года.
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