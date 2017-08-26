ВСУ сорвали «школьное перемирие» в Донбассе

За сутки солдаты ВСУ открыли огонь по 13 населенным пунктам на донецком и мариупольском направлении. Украинские силовики использовали мины калибрами 120 мм и 82 мм, также применяли бронемашины, бронетранспортеры, стрелковое оружие и гранатометы. Вооруженные силы Украины сорвали так называемое школьное перемирие, выпустив по позициям самопровозглашенной Донецкой народной республики 121 мину за прошедшие сутки. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин , как сообщает Донецкое агентство новостей.

Достигнутые соглашения о полном бессрочном прекращении огня по всей линии соприкосновения, украинской стороной в очередной раз не выполняются… Мы не испытываем излишних иллюзий по поводу обещанного полного прекращения огня со стороны агрессора. ВС ДНР строго соблюдают режим тишины, — отметил Басурин.

Представитель Донецкой республики уточнил, что всего за сутки солдаты ВСУ открыли огонь по 13 населенным пунктам на донецком и мариупольском направлении. Украинские силовики использовали мины калибрами 120 мм и 82 мм, также применяли бронемашины, бронетранспортеры, стрелковое оружие и гранатометы. Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины приняла решение о новом перемирии в зоне конфликта в Донбассе. Режим прекращения огня действует с 25 августа в связи с началом учебного года.