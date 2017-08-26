В Киеве на мужчину накинулась толпа людей из-за того, что он нес плакат с надписью " Порошенко — наш гетман. Достойнее нет". Видео инцидента опубликовал пользователь Facebook по имени Олег Сандро-Панфилов.



Плакат мужчине порвали, после чего обступили и стали спрашивать, " сколько ему заплатили" и " есть ли у него совесть". Мужчина представился и пытался отвечать, но было видно, что он растерялся.



Чем закончился инцидент, неизвестно.