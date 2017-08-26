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В Киеве набросились на мужчину с плакатом "Порошенко-наш гетман"

В Киеве набросились на мужчину с плакатом «Порошенко-наш гетман»
Фото:
В Киеве на мужчину накинулась толпа людей из-за того, что он нес плакат с надписью " Порошенко — наш гетман. Достойнее нет". Видео инцидента опубликовал пользователь Facebook по имени Олег Сандро-Панфилов.
Плакат мужчине порвали, после чего обступили и стали спрашивать, " сколько ему заплатили" и " есть ли у него совесть". Мужчина представился и пытался отвечать, но было видно, что он растерялся.
Чем закончился инцидент, неизвестно.
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