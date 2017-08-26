В провинции Алеппо 120 боевиков сложили оружие, сообщил источник



Группа боевиков общей численностью 120 человек сложила оружие и сдалась сирийским властям в провинции Алеппо в рамках процесса народного примирения, сообщил РИА Новости осведомленный источник в провинции.

" Осуществлен вывод 120 участников незаконных бандформирований из зоны деэскалации №1 (провинция Алеппо). Вывод происходил в сопровождении российской военной полиции на подконтрольную территорию САР. Боевики направлены в комитет безопасности для рассмотрения на комиссии на предмет амнистирования" , — рассказал собеседник агентства.



По словам источника, боевики решаются сложить оружие благодаря постоянной работе по выбросу агитационных листовок, распространению по региональным каналам видеобращений губернатора провинции Алеппо и муфтия города Алеппо, а также СМС-рассылкам с призывом " встать на путь истинный и воспользоваться амнистией, которую проводит правительство САР".



Во вторник в провинции Алеппо сложили оружие 48 боевиков.



Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в провинции Алеппо, Сирия





Президент Сирии Башар Асад в 2015 году издал указ, согласно которому боевики-граждане Сирии, если сложат оружие, могут быть амнистированы и вернуться к мирной жизни. Местные власти через посредников ведут переговоры с главарями бандформирований в рамках программы народного примирения, призывая их прекратить вооруженное противостояние.

В 2016 году, благодаря программе народного примирения, после успешных переговоров оружие сложили боевики в ряде населенных пунктов в пригороде Дамаска, включая поселения Сергая, Мадая и Забадани. В самой сирийской столице оружие сложили боевики в районах Барзе и Кабун. Переговоры продолжаются и в провинциях Хама, Хомс, Дераа и Сувейда.