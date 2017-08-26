Порошенко: на украинских крыльях летает весь мир

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником.

«Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В начале августа президент Украины совершил полёт на истребителе МиГ-29.

В марте Порошенко сравнил Украину с самолётом.