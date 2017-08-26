Четвертый энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети

Четвертый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключен от энергосети в результате автоматической защиты генератора, сообщил оператор украинских атомных станций " Энергоатом".



По данным компании, отключение энергоблока произошло в пятницу днем. Специалисты АЭС приняли меры для поиска и устранения неисправности.



Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. " Событие квалифицировано уровнем " ноль — вне шкалы" по оценкам ядерных событий INES" , — говорится в заявлении ведомства.



РАЭС находится на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.