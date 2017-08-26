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КНДР осуществила запуск нескольких ракет
КНДР утром в субботу осуществила запуск ракет, по предположительным данным, малой дальности, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов. Это первые пуски после обмена угрозами с США.
Как сообщили в ведомстве, ракеты были запущены из провинции Канвондо в Японское море. Южнокорейские военные также заявили, что ракеты пролетели около 250 километров.
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын " сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
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