КНДР осуществила запуск нескольких ракет

КНДР утром в субботу осуществила запуск ракет, по предположительным данным, малой дальности, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов. Это первые пуски после обмена угрозами с США.



Как сообщили в ведомстве, ракеты были запущены из провинции Канвондо в Японское море. Южнокорейские военные также заявили, что ракеты пролетели около 250 километров.